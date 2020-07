Tesla pri propagácii áut nesmie v Nemecku používať zavádzajúce výrazy

Mníchov 14. júla (TASR) - Krajinský súd v Mníchove v utorok rozhodol, že americká spoločnosť Tesla nesmie pri propagácii svojich elektrických automobilov v Nemecku používať zavádzajúce výrazy v súvislosti so systémom autonómneho riadenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Súd tak vyhovel podnetu Ústredia na boj proti nekalej súťaži. To namietalo proti používaniu sloganov ako "plný potenciál pre autonómnu jazdu", "vrátane autopilota" či "Do konca roka: Autonómna jazda v mestských oblastiach".



Takého tvrdenia sa podľa súdu rovnajú zavádzajúcim obchodným praktikám. Bežný zákazník môže mať dojem, že auto je schopné samostatnej jazdy bez zásahu človeka, čo však s asistenčnými systémami nie je možné.



Autá spoločnosti Tesla podľa agentúry DPA neboli vybavené technológiou na autonómnu jazdu a v Nemecku takáto technológia nie je povolená, čo úrad viedlo k tomu, aby podnikol právne kroky.



Žaloba sa týkala reklamnej kampane k autu Tesla Model 3 z júla 2019, v ktorej sa okrem autopilota objavila aj veta "Vaše zaparkované auto vás nájde na parkoviskách a príde k vám. Neuveriteľné, ale pravdivé!".



Súd považoval za nedostačujúce upozornenie Tesly, že vodič musí auto aktívne ovládať a že autonómna prevádzka nie je možná. Texty na nemeckej stránke sa po kritike čiastočne zmenili, ale v čase vynesenia verdiktu stále obsahovali pojmy ako autopilot.



Regulačné úrady vrátane amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy v USA (NTSB) spoločnosť Tesla kritizujú v súvislosti s nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami, pripomína Reuters.



Tesla podľa svojich vyjadrení zákazníkov upozorňuje, že jej pomocný riadiaci systém nie je úplne autonómny.