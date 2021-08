Tisíce ľudí protestovali v Berlíne proti pandemickým opatreniam

Muž má tričko s nápisom testovaný, očkovaný, prekonal ochorenie COVID-19, zdravý počas ďalšieho protestu odporcov protipandemických opatrení v Berlíne v sobotu 28. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 28. augusta (TASR) - V nemeckej metropole Berlín v sobotu protestovalo niekoľko tisíc ľudí proti vládnym nariadeniam súvisiacim s koronavírusom, a to aj napriek tomu, že nemecká polícia tieto protesty zakázala. Informovala o tom agentúra AP.Polícia zakázala až deväť protestov, ktoré boli naplánované na túto sobotu, a to vrátane protestu hnutia Querdenker, ktoré je najvýraznejším nemeckým hnutím bojujúcim proti pandemickým opatreniam, píše AP. Povolený bol len jeden protest plánovaný na sobotu a nedeľu, ktorého sa malo zúčastniť približne 500 ľudí. Napriek tomu sa však v Berlíne zhromaždili tisíce ľudí.Polícia do ulíc Berlína preto rozmiestnila viac ako 2000 policajtov, ktorí mali zareagovať na protestujúcich, ktorí sa v meste objavia aj napriek zákazu.Veľký dav ľudí však prilákal aj protest s názvom "", na ktorom jeho organizátori hrali techno hudbu. Tento protest bol však naopak zameraný na podporu vládnych opatrení, ktorých cieľom je spomaliť šírenie vírusu.Protesty sa pritom konajú v čase, keď sa v Nemecku uvažuje o tom, či sa zavedú opatrenia na zvýhodnenie zaočkovaných ľudí. Podobné protesty sa v Nemecku odohrali aj začiatkom augusta. Tie však skončili početnými stretmi demonštrantov s políciou, ktoré viedli k zadržaniu stoviek ľudí, uvádza AP.