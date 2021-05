Tisíce ľudí sa v Nemecku predbehli pri očkovaní proti koronavírusu

Berlín 11. mája (TASR) – Sankcie voči tisícom ľudí, ktorí sa neprávom a čiastočne aj uvedením nepravdivých údajov predbehli v poradí na očkovanie proti novému koronavírusu, požaduje Nemecká nadácia na ochranu pacientov. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



„Hoci sú tisíce (ľudí) odhalených, chýbajú sankcie," povedal riaditeľ nadácie Eugen Brysch. „Predbiehanie sa pri očkovaní stále nie je priestupkom," kritizoval. Brysch v súvislosti so zrušením vekového limitu pre vakcíny od firmy Johnson & Johnson varoval pred zvýšeným tlakom na vakcinačné centrá a ambulancie lekárov, ktoré poskytujú očkovanie. Prostredníctvom telefonickej linky nadácie sa podľa neho niektorí volajúci vyhrážali očkovaciemu personálu.



Mnohé očkovacie strediská sa podľa relácie Report Mainz verejnoprávnej televízie ARD sťažujú na narastajúcu agresivitu záujemcov o vakcináciu a pokusy o predčasné podanie vakcíny. V jednom očkovacom centre v Hamburgu hlásili za jeden týždeň 2000 takýchto prípadov. Podvodníci uviedli napríklad nepravdivé údaje o svojom veku či zamestnaní.



V Mníchove zistili 350 takýchto prípadov a v Saarbrückene okolo 140. Podľa zistení ARD sa mnohí ľudia vydávajú za sprievod osôb, ako sú tehotné ženy či ľudia vyžadujúci si opateru. Tieto osoby totiž môžu uviesť mená ďalších dvoch kontaktných osôb, ktoré môžu byť tiež prednostne zaočkované. V jednom takomto odhalenom prípade sa však namiesto dvoch nechalo zaočkovať až osem mladých a zdravých ľudí.



„Nálada je čoraz agresívnejšia. Niektorí ľudia veľmi dobre vedia, že nemajú nárok (na očkovanie), no napriek tomu sa pokúšajú dať sa zaočkovať," povedal pre televíziu ARD Martin Helfrich, hovorca hamburského úradu pre sociálne záležitosti.



V Nemecku bolo dosiaľ podaných viac ako 35 miliónov dávok vakcín proti covidu, oboma dávkami bolo do pondelka zaočkovaných 7,8 milióna ľudí.