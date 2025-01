Nemecko tlačí na EÚ, aby zmiernila sankcie voči Sýrii

Brusel 7. januára (TASR) - Nemecko nalieha na Európsku úniu, aby zmiernila sankcie uvalené na Sýriu, ktorú od decembrového prevratu ovládajú islamistami vedení povstalci. V utorok to podľa agentúry AFP uviedli nemenovaní diplomati, píše TASR.



EÚ zaviedla sankcie voči sýrskej vláde vtedajšieho prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny, ktorá tam vypukla v roku 2011. Berlín sa teraz zasadzuje o to, aby sa tieto reštriktívne opatrenia zmiernili. Podľa denníka Financial Times ide o súčasť snahy Západu o podporu politickej transformácie Sýrie a pomoc pri obnove po 13 rokoch vojny.



Nemeckí predstavitelia podľa FT krátko pred vianočnými sviatkami rozposlali členským štátom EÚ dva dokumenty s návrhmi kľúčových oblastí, v ktorých by sa mohli sankcie zrušiť.



Nemecko podľa diplomatov tlačí na to, aby sa uľahčili finančné transakcie súvisiace s úradnými službami, zmiernili obmedzenia na prevod súkromného kapitálu a prípadne aj ukončili sankcie v oblasti energetiky a letectva.



V zmienených dokumentoch sa vraj tiež spomína, ako by EÚ mohla postupne obmedzenia uvalené na Damask zmierniť výmenou za pozitívne kroky v sociálnej oblasti vrátane ochrany menšín a práv žien, ako aj zabezpečenia nešírenia zbraní zo strany nového vedenia.



"Hoci sankcie voči tým, ktorí sa počas občianskej vojny dopustili závažných zločinov, musia zostať zachované, aktívne diskutujeme o spôsoboch, ako by sme mohli sýrske obyvateľstvo od sankcií v niektorých sektoroch oslobodiť," uviedol podľa FT jeden z nemeckých predstaviteľov.



Podľa AFP sa očakáva, že ministri zahraničných vecí EÚ budú o návrhoch Nemecka diskutovať 27. januára na stretnutí v Bruseli. Akékoľvek zmeny týkajúce sa uvoľnenia sankcií si vyžadujú podporu všetkých členských štátov EÚ.



Aj Spojené štáty v pondelok oznámili, že na nasledujúcich šesť mesiacov poskytnú Sýrii výnimku zo sankcií s cieľom uľahčiť prístup k základným službám. Táto výnimka amerického ministerstva financií umožňuje určité transakcie so sýrskou vládou, ako aj niektoré platby za energie a osobné prevody, doplnil denník FT.



Za uvoľnenie sankcií lobuje podľa AFP samotná prechodná vláda v Damasku. Medzinárodné spoločenstvo však so zrušením sankcií zatiaľ váha, a mnohé krajiny vyčkávajú, ako sa nové sýrske vedenie bude správať.



Po zvrhnutí Asadovho režimu v Sýrii fakticky prevzala moc islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá bola predtým spájaná s teroristickou sieťou al-Káida, neskôr však väzby s ňou prerušila. Napriek tomu ju USA naďalej považujú za teroristickú skupinu. Na HTS sú oficiálne uvalené aj sankcie EÚ.