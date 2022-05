Treba sa pripraviť na novú vlnu covidu, vyzývajú nemeckí ministri

Berlín 16. mája (TASR) - Ministri zdravotníctva 16 nemeckých spolkových krajín v pondelok vyzvali spolkovú vládu, aby sa začala pripravovať na novú vlnu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá by mohla prísť v chladnejších mesiacoch. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Pandémia ešte neskončila, nesmieme sa nechať oklamať aktuálne klesajúcimi počtami nakazených," uviedla ministerka zdravotníctva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Petra Grimm-Benneová po videohovore so spolkovým šéfom rezortu zdravotníctva Karlom Lauterbachom.



V spoločnom vyhlásení ministrov sa uvádza, že vláda by mohla opäť zaviesť povinné prekrytie dýchacích ciest v interiéri či potrebu preukázať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus pri návšteve niektorých zariadení.



Lauterbach ich iniciatívu privítal a dodal, že "spolkové krajiny musia byť schopné v prípade novej vlny pandémie pružne reagovať". Podľa jeho slov je súčasťou prípravy na novú vlnu aj jasný právny rámec.