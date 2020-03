Tunisan dostal za plánovaný útok ricínom desaťročný trest väzenia

Berlín 27. marca (TASR) – Vyšší okresný súd v nemeckom meste Düsseldorf včera odsúdil 31-ročného tuniského občana na desať rokov väzenia za plánovanie smrtiaceho útoku toxickou látkou ricín. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Tunisan Sajfalláh H., ktorý je vyznávačom ideológie džihádistickej organizácie Islamský štát, bol uznaný za vinného z výroby biologickej zbrane a z prípravy závažného násilného činu.



Obvinená z prípravy bomby je aj nemecká manželka odsúdeného Yasmin. O jej vine sa bude rozhodovať v osobitnom pojednávaní po tom, ako súd obvinil jej obhajobu z prieťahov, keď počas štvrtkového pojednávania predložila 140-stranové vyhlásenie.



Manželia si cez internet nakúpili tisíce semienok ricínovníka obyčajného, z ktorých chceli vyrobiť jed a použiť ho na vykonanie biologického útoku na verejnom priestranstve v Nemecku.



Pár chcel vo verejnosti vytvoriť atmosféru strachu a neistoty, povedal vo štvrtok sudca Jan van Lessen. Dodal, že manželia si zaobstarali také množstvo ricínu, ktoré by dokázalo zabiť až 13 500 ľudí.



Plánovaný útok ricínom, ktorého malé množstvo dokáže v prípade konzumácie, inhalácie alebo injekčného podania usmrtiť dospelého človeka, sa podarilo zmariť vďaka telefonickému upozorneniu od verejnosti.



Tunisana zatkli v júni 2018 v Kolíne nad Rýnom. Pri prehliadke jeho bytu našli zhruba 3150 semien ricínovníka, 84 miligramov ricínu a komponenty na výrobu bomby. O niekoľko týždňov zadržali aj jeho manželku.



Ako vtedy uviedol prezident spolkovej kriminálnej polície Holger Münch, ich zatknutie zabránilo tomu, aby v Nemecku došlo k vôbec prvému biologickému útoku.



Súdny proces sa začal vlani v júni. Sajfalláh H. sa priznal k výrobe bomby, avšak poprel, že by plánoval útok na území Nemecka. Jeho obhajoba žiadala osemročný trest odňatia slobody. "Určite je vinný, nepopierame to," vyhlásili podľa AFP údajne jeho právnici.