Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
Nemecko tvrdí, že nedošlo k zrušeniu nasadenia rakiet Tomahawk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pentagón v piatok oznámil stiahnutie vojsk z Nemecka, svojej najväčšej európskej základne pre spory ohľadom vojny s Iránom a napätie v oblasti ciel.

Berlín 4. mája (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že zo strany Spojených štátov nedošlo k „definitívnemu zrušeniu“ plánu vypracovaného za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena na nasadenie práporu vybaveného raketami Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Washington minulý týždeň oznámil, že zníži svoju vojenskú prítomnosť v Nemecku o 5000 vojakov. Očakávalo sa preto, že súčasťou zníženia americkej vojenskej prítomnosti bude aj zrušenie rozmiestnenia Tomahawkov.

„Nehovoríme o definitívnom zrušení,“ povedal však v pondelok hovorca nemeckého ministerstva obrany. Dodal, že v každom prípade už európske krajiny pripravujú plány na vyplnenie prípadného výpadku zbraňových systémov.

Pentagón v piatok oznámil stiahnutie vojsk z Nemecka, svojej najväčšej európskej základne pre spory ohľadom vojny s Iránom a napätie v oblasti ciel. Americké zbrane s dlhým doletom v Nemecku mali slúžiť ako významný dodatočný odstrašujúci prvok voči Rusku, kým si Európa nevyvinie vlastné rakety tohto typu.
