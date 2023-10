Nemecko ubezpečilo Ukrajinu o podpore pri vývoze jej obilia

Berlín 5. októbra (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir počas návštevy Ukrajiny vo štvrtok ubezpečoval, že Berlín zostane solidárny s krajinou, ktorá čelí agresii zo strany Ruska. Nedovolíme, aby ruský prezident Vladimir Putin používal hlad ako zbraň, povedal na stretnutí so svojím ukrajinským rezortným kolegom Mykolom Solským. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vývoz cez Čierne more je v dohľadnej budúcnosti spojený s veľkými rizikami, povedal Özdemir. Berlín preto pomáha vytvoriť alternatívne vývozné trasy, aby Ukrajina mohla svoje obilie dopraviť tam, kde je naliehavo potrebné, konkrétne do krajín globálneho Juhu, dodal. Nemecko sa podľa jeho slov v spolupráci s Európskou úniou (EÚ) tiež angažuje pri rozvoji nákladných koridorov a prepravných terminálov.



Podľa nemeckého ministerstva obaja predstavitelia otvorili aj rozšírené laboratórium pre bezpečnosť potravín a veterinárne laboratórium, ktoré zvýši kapacity na odbavovanie vývozu poľnohospodárskych výrobkov. Jeho modernizácia stála približne 2,7 milióna eur