Nemecko: Udelili Ceny Margot Friedländerovej za toleranciu

Berlín 28. novembra (TASR) - Učiteľ z Hamburgu, ktorý aktívne vystupuje proti antisemitizmu, a združenie z Dolného Saska, ktoré organizuje workshopy zamerané na boj proti falošným správam, sú dvaja zo šiestich tohtoročných laureátov Ceny Margot Friedländerovej. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Cenu v stredu v Berlíne odovzdala 103-ročná Margot Friedländerová, ktorá prežila holokaust. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa zasadzujú za toleranciu, humanitu a demokraciu, a ktorí sú proti antisemitizmu.



"Každý deň sa usilujem o to, aby sme nezabudli na to, čo sa stalo, a ďakujem všetkým, ktorí sa odvážne a aktívne pridávajú k mojej misii. Buďte ľuďmi," povedala Friedländerová na slávnostnom odovzdávaní cien.



Ceny s celkovou dotáciou 25.000 eur po prvýkrát udelila Friedländerovej vlastná nadácia.



Friedländerová sa narodila v roku 1921 v Berlíne, po nástupe nacistov k moci sa musela skrývať. Po zatknutí ju poslali do židovského zberného tábora Terezín vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava. Jej otec, matka a brat zahynuli vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkena na území okupovaného Poľska.