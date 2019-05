Ray Wong a Alan Li sa v roku 2016 zapojili do protestov počas osláv príchodu nového lunárneho roka.

Hongkong 22. mája (TASR) - Nemecko udelilo azyl dvom aktivistom z Hongkongu. Ide o jeden z prvých prípadov, keď disidenti z tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny dostali takúto ochranu, informovala v stredu agentúra AFP.



Ray Wong a Alan Li sa v roku 2016 zapojili do protestov počas osláv príchodu nového lunárneho roka. Demonštrácie sprevádzané násilnosťami vypukli v reakcii na snahu úradov zakročiť proti pouličným predavačom jedla. Pri protestoch utrpelo zranenia 90 policajtov a 130 demonštrantov.



Pre obvinenia z výtržníctva mala byť spomínaná dvojica aktivistov postavená pred súd. V roku 2017 však obaja z Hongkongu ušli do Nemecka, kde vlani v máji získali štatút utečenca. Dovtedy o mieste svojho pobytu neinformovali dokonca ani vlastnú rodinu.



Hongkong nedávno ohlásil kontroverzné zmeny v zákone o extradícii, ktoré by uľahčili posielanie podozrivých osôb do pevninskej Číny, kde by mohli čeliť nejasným obvineniam a nespravodlivým súdnym procesom.



Proti týmto zmenám, ktoré podľa kritikov narúšajú právnu suverenitu Hongkongu, protestovali v apríli tisíce ľudí.



"Najdôležitejšie je nahlas rozprávať o tom, že obyvatelia Hongkongu s týmto zákonom nesúhlasia a nebudú akceptovať takéto rozhodnutie Číny," povedal Ray Wong, jeden z aktivistom, ktorým v Nemecku udelili azyl, v telefonickom rozhovore pre AFP.