Nemecko udelilo od začiatku vojny ochranu 2000 ruským občanom

Berlín 21. februára (TASR) - Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu pred dvoma rokmi dostalo približne 2000 ruských občanov a ich rodinných príslušníkov nemecké víza z dôvodu osobného ohrozenia. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry DPA.



Podľa údajov, ktoré zverejnili po žiadosti nemeckej ľavicovej poslankyne Clary Büngerovej, udelili v Nemecku od začiatku roka 2022 povolenie na pobyt celkovo 2035 ľuďom z Ruska, a to na náklade medzinárodného práva a z naliehavých humanitárnych dôvodov.



Každý mesiac požiada o azyl v Nemecku v priemere takmer 190 ruských mužov vo veku 18 až 45 rokov, uviedla v reakcii nemecká vláda. Iba malý počet z nich uznali za žiadateľov o azyl.



V januári tohto roka poskytli ochranu 10,5 percenta ruských mužských žiadateľov z tejto vekovej skupiny. V predchádzajúci rok to bolo okolo 25 percent a v období medzi začiatkom vojny vo februári 2022 a 31. decembrom 2022 to bolo necelých 40 percent.



Miera poskytnutej ochrany sa vzťahuje iba na tých cudzincov, ktorých žiadosti o azyl preskúmal Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF). Nezahŕňa tých, ktorí svoju žiadosť stiahli alebo teraz žiadajú o azyl v inej krajine Európskej únie.



Büngerová obvinila kancelára Olafa Scholza, že nedodržiava svoj sľub, že bude prijímať ľudí, ktorí sa nechcú zúčastniť na vojne proti Ukrajine. Vyzvala vládu, aby dala pokyn migračnému úradu, nech veľkoryso udeľuje ochranu nielen vojenským dezertérom, ale aj zásadovým, statočným ruským odporcom vojny.