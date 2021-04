V Nemecku sa pandemická situácia zhoršuje

Berlín 14. apríla (TASR) - Viaceré dôležité ukazovatele šírenia nového koronavírusu vrátane zvyšovania počtu nakazených svedčia o zhoršovaní pandemickej situácie v Nemecku. Podľa Inštitútu Roberta Kocha (RKI) týždňová incidencia, čiže počet nakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní, sa v stredu zvýšila na hodnota 153,2. Informovala o tom agentúra DPA.



Podobnú hodnotu sedemdňovej incidencie (155) zaznamenali zdravotnícke úrady v Nemecku naposledy v polovici januára počas druhej vlny pandémie COVID-19, pripomína DPA. Doteraz najvyššia (197,6) bola vlani 22. decembra. V polovici marca RKI predpovedal, že po veľkonočných sviatkoch budú počty nakazených za 24 hodín vyššie než bol v období Vianoc. Odborníci vtedy varovali, že incidencia môže prudko stúpnuť až na hodnotu 350.



Za 24 hodín pribudlo v Nemecku 21.693 nových prípadov nákazy a 342 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov RKI zverejnených v stredu ráno. Ešte pred týždňom pribudlo 9677 infikovaných a 298 úmrtí.



Aktuálna pandemická situácia sa výrazne prejavuje i v nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), kde pribúda čoraz viac mladých ľudí. Medzidisciplinárne združenie pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) v utorok upozornilo, že už koncom apríla môže byť na JIS okolo 6000 pacientov, ako tomu bolo na vrchole druhej vlny pandémie. Ešte pred niekoľkými dňami sa pritom predpokladalo, že ich bude okolo 5000.



Počet zaočkovaných je podľa RKI zatiaľ stále príliš nízky na to, aby to malo nejaký výraznejší vplyv na priebeh pandémie. Prvou dávkou vakcíny bolo v Nemecku dosiaľ zaočkovaných 16,9 percenta obyvateľstva. Obe dávky dostalo zhruba 5,2 milióna osôb (6,2 percenta obyvateľstva) a minimálne jednu dávku 14,1 milióna ľudí.



Tzv. reprodukčné číslo vírusu bolo v Nemecku v utorok na úrovni 1,08. Znamená to, že 100 infikovaných môže v priemere nakaziť 108 ďalších ľudí.



Od začiatku pandémie potvrdili v Nemecku 3.044.016 prípadov nákazy a 79.088 úmrtí na COVID-19.