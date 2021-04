Nemecko ukončí od stredy stacionárne kontroly na hraniciach s Českom

Berlín/Praha 13. apríla (TASR) - Nemecko nepredĺži stacionárne kontroly na hraniciach s Českou republikou, ktoré sa tak skončia v stredu 14. apríla. Informoval o tom v utorok v Berlíne hovorca nemeckého ministerstva vnútra, uviedla agentúra DPA.



Hovorca zmiernenie podmienok vstupu do Nemecka zdôvodnil výrazným znížením počtu infikovaných osôb v ČR. O nepredĺžení kontrol informoval s odvolaním sa na českého veľvyslanca v Nemecku Tomáša Kafku aj portál Novinky.cz.



Nemecká vláda zaviedla stacionárne kontroly na hraniciach s ČR a rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko v polovici februára po tom, čo ich spolu so Slovenskom zaradila medzi oblasti so zvýšeným výskytom nákazlivejších variantov nového koronavírusu. Od 28. marca bolo Česko preradené medzi vysoko rizikové oblasti.



Na hraniciach s Tirolskom zastavilo Nemecko kontroly koncom marca a v prípade Česka nemecký minister vnútra Horst Seehofer 30. marca rozhodol o ich predĺžení do 14. apríla.



Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) preradil Slovensko minulý týždeň s platnosťou od 12. apríla z oblastí s vysokou incidenciou nákazy do skupiny rizikových krajín. Pre občanov SR sa tak zmiernili viaceré pravidlá vstupu do Nemecka. Predložiť negatívny test tak stačí najneskôr 48 hodín po príchode do Nemecka. Povinná je naďalej desaťdňová karanténa i elektronická registrácia pred vstupom do krajiny. Viaceré výnimky z niektorých pravidiel platia pre rôzne skupiny cestujúcich vrátane rodinných príslušníkov, pendlerov či osoby, ktoré sa v Nemecku zdržia len krátkodobo.