Nemecko ukončilo evakuácie z Afganistanu

Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecko ukončilo evakuačné lety z afganského hlavného mesta Kábul. Krajinu na palube posledného evakuačného lietadla opustili aj všetci zvyšní vojaci nemeckej armády, ktorí sa nachádzali v Afganistane. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie nemeckej ministerky obrany Annegret Krampovej-Karrenbauerovej o tom informovala agentúra AFP.



"Všetci (nemeckí) vojaci, zamestnanci ministerstva zahraničných vecí a spolkovej polície, ktorí priviedli túto misiu do bezpečného konca, boli letecky transportovaní preč z Kábulu," povedala Krampová-Karrenbauerová. Nemecká vojenská evakuačná misia v Afganistane sa tak podľa jej slov skončila.



Šéfka nemeckého rezortu obrany dodala, že sa jej "uľavilo, keď vojaci Bundeswehru, ktorí sa podieľali na tejto nebezpečnej operácii, bezpečne opustili afganský vzdušný priestor". Podľa ministerky Nemecko od 16. augusta evakuovalo z tejto krajiny 5347 ľudí.



Ukončenie evakuácií z Afganistanu medzičasom oznámili aj Kanada, Dánsko a Belgicko. Evakuácie z Afganistanu plánuje do piatka zavŕšiť aj Španielsko a Francúzsko.



Nórsko podľa ministerky zahraničných vecí Ine Marie Eriksenovej Söreidovej už taktiež nemôže pokračovať v evakuáciách svojich občanov z Kábulu, keďže vstupy na letisko sú momentálne uzatvorené a nie je cez ne možné dostať nijakých ľudí.



Uviedla to v reakcii na štvrtkové bombové útoky pri medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v afganskej metropole Kábul, pri ktorých podľa spravodajskej stanice BBC zahynulo najmenej 60 afganských civilistov a 140 utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú aj americkí vojaci.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.