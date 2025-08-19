< sekcia Zahraničie
Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku uvítal jednotu na summite v USA

Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Olexij Makejev uvítal jednotu na ukrajinskom summite vo Washingtone, zatiaľ čo odmietol územné ústupky Ukrajiny v prospech Ruska. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.
„Včerajšie zábery z Washingtonu boli naozaj dobré. Ukázali, že v demokratickom svete stojíme všetci pri sebe,“ povedal Makejev v utorok pre televíziu ZDF. Na otázku o územných ústupkoch Ukrajiny v rámci mierovej dohody s Moskvou odpovedal, že táto myšlienka je „nepredstaviteľná“.
„Toto nie je len o území. Nie je to počítačová hra, kde stačí odovzdať kúsok územia a pokračovať v hraní kliknutím myši,“ povedal. „Žijú tam milióny a milióny Ukrajincov,“ zdôraznil.
Vyjadrenia veľvyslanca prišli po pondelňajšom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších európskych lídrov v Bielom dome.
Zelenskyj uviedol, že spoločne diskutovali o bezpečnostných zárukách, pričom od USA dostal v tomto smere dôležité signály. Zároveň vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom, a na sociálnej sieti X skonštatoval, že Trump podporil ich schôdzku na úrovni lídrov. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ doplnil ukrajinský líder. Trump zároveň povedal, že USA pomôžu európskym spojencov zaistiť bezpečnosť Ukrajiny v prípade, že bude podpísaná mierová dohoda o ukončení vojny na Ukrajine.
Veľvyslanec uviedol, že všetky otázky bude potrebné prerokovať, no vyjadril skepticizmus ohľadom zámerov Moskvy. „Uvidíme, či je Putin pripravený angažovať sa, alebo či sa opäť pokúsi hrať o čas,“ povedal. „Vieme, že Rusi začínajú s pracovnými skupinami, výbormi a dlhými diskusiami,“ pripomenul Makejev. „Zároveň nás Rusko naďalej denne bombarduje a ostreľuje raketami,“ dodal.
