Nemecko uľahčí vrátenie artefaktov ukradnutých nacistami ich majiteľom

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu uviedla, že uľahčí obetiam prenasledovania zo strany niekdajšieho nacistického režimu vymáhanie ich nárokov na reštitúciu umeleckých diel zhabaných nacistami. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Státisíce kultúrnych artefaktov bolo ilegálne skonfiškovaných ich majiteľom", uviedol vo vyhlásení nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann. Krádež umeleckých diel a iných artefaktov bola súčasťou nacistickej "politiky vyhladzovania". Tá sa zameriavala predovšetkým na Židov, ktorí boli zbavení svojich práv, dodal Buschmann.



Napriek predchádzajúcemu úsiliu podporiť reštitúciu kultúrnych artefaktov zhabaných nacistami mnohé z nich stále nie sú v rukách svojich majiteľov, podotkol minister. Viaceré ukradnuté artefakty sa nepodarilo vypátrať, kým v prípade iných "zákon príliš sťažuje vymáhanie existujúcich nárokov na ich vrátenie", spresnil Buschmann.



Pripravovaný návrh zákona vytvorí nové "právo na informácie" pre ľudí, ktorým boli diela zhabané v období rokov 1933 až 1945, alebo ich právoplatným dedičom, píše AFP.



Hocikto, kto bude chcieť uviesť diela na trh, bude musieť poskytnúť mená a adresy predchádzajúcich predajcov a kupcov, ako aj dostupné informácie o pôvode týchto artefaktov.



Vláda v Berlíne navrhuje presmerovať reštitučné prípady na krajinské súdy, kým vo Frankfurte nad Mohanom by bol zriadený osobitný súd určený pre požiadavky zo zahraničia. Nová legislatíva by tiež zrušila premlčaciu lehotu – v súčasnosti vo väčšine prípadov v trvaní 30 rokov – na vrátenie umeleckých diel, ktorá platí, ak žalovaný nezískal predmet bez vedomia jeho pôvodu a v dobrej viere, uviedlo ministerstvo. Právna zmena by však nevytvorila úplne nové možnosti nárokov na reštitúciu, dodalo.



Nemecko v roku 1998 podpísalo Washingtonskú deklaráciu, ktorá svojich 44 signatárov zaväzuje vypátrať a vrátiť umelecké artefakty ukradnuté nacistami ich právoplatným vlastníkom, píše AFP.



Takmer 80 rokov po konci režimu nacistického vodcu Adolfa Hitlera je však v procese vrátenia takýchto diel stále len malý pokrok.