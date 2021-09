Únia CDU/CSU dosiahla v prieskume dosiaľ najhorší výsledok

Berlín 7. septembra (TASR) – Podpora nemeckej konzervatívnej únie CDU/CSU klesla po prvý raz pod hranicu 20 percent – stalo sa tak necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami v krajine. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Forsa pre stanice RTL/n-tv, ktorého výsledky zverejnili v utorok. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Zatiaľ čo si únia v porovnaní s minulým týždňom pohoršila o dva body a dostala sa na úroveň 19 percent, sociálni demokrati (SPD) zaznamenali nárast podpory o dva body a dosiahli 25 percent. Pred úniou tak vedú už o šesť bodov a pred stranou Zelených o osem bodov.



Denník Die Welt upozorňuje na to, že hoci sa to nedá s určitosťou potvrdiť, aktuálny prieskum udáva zrejme vôbec najhorší výsledok CDU a jej sesterskej bavorskej CSU. Pripomína, že najmenej hlasov vo voľbách (31 percent) získali v roku 1949 a druhé najhoršie „skóre" zaznamenali pred štyrmi rokmi (32,9 percenta).



Slobodná demokratická strana (FDP) získala v prieskume jeden bod navyše a dostala sa na 13 percent. Krajne ľavicová strana Die Linke (Ľavica), ktorá by po voľbách teoreticky mohla vytvoriť koalíciu s SPD a Zelenými, sa pohybuje na úrovni šiestich percent a krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD) podporuje 11 percent voličov.



V prípade priamej voľby kancelára by si kandidáta SPD Olafa Scholza vybralo 30 percent ľudí a šéfa CDU Armina Lascheta len deväť percent respondentov. Ak by však za CDU kandidoval bavorský premiér Markus Söder, volilo by ho 38 percent účastníkov prieskumu a za Scholza by hlasovalo len 21 percent. Spolupredsedníčku Zelených Annalenu Baerbockovú by podporilo 15 percent opýtaných a 46 percent by nehlasovalo za žiadneho z týchto kandidátov.