Univerzita v Münsteri otvorí fakultu islamskej teológie
Autor TASR
Berlín/Münster 22. apríla (TASR) - Univerzita v západonemeckom meste Münster v júli otvorí fakultu islamskej teológie. V stredu o tom informoval jej rektor Johannes Wessels, podľa ktorého ide o prvú takúto inštitúciu v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Otvorenie fakulty je podľa jej budúceho dekana Mouhanada Khorchideho významnou udalosťou pre moslimskú komunitu. „Je to prejav uznania voči moslimom, keďže s nimi teraz prebieha dialóg v akademickom prostredí,“ uviedol.
Univerzita už v roku 2011 otvorila centrum pre islamskú teológiu, ktoré je súčasťou fakulty filológie. Financovanie novej samostatnej fakulty podľa rektora zabezpečuje spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko a určené je pre osem vyučujúcich vrátane odborníkov na históriu islamu, etiku a filozofiu tohto náboženstva.
Študenti a pedagógovia sa budú deliť o spoločné priestory vrátane jedálne a knižnice so študentmi katolíckej a protestantskej teológie. Vyučovanie by sa malo začať v zimnom semestri nasledujúceho akademického roka.
