< sekcia Zahraničie
V Nemecku zablokovali vyše 1400 falošných obchodných platforiem
Neznámi páchatelia konajú medzinárodne, no zámerne sa zameriavajú na nemecký trh a ľudí, ktorí žijú a majú bydlisko sa v Nemecku.
Autor TASR
Karlsruhe 13. októbra (TASR) — S cieľom zabrániť masovým podvodom s investovaním na falošných webových platformách nemeckí experti na kybernetickú kriminalitu zablokovali viac ako 1400 nelegálnych webových stránok. V pondelok to spoločne oznámili predstavitelia Centra pre kybernetickú kriminalitu spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, patriaceho pod generálnu prokuratúru v Karlsruhe, krajinského kriminálneho úradu (LKA) a Spolkového úradu pre finančný dohľad (BaFin). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Falošné investičné platformy sa v posledných rokoch stali masovým javom. Podvodníci vytvárajú pomocou umelej inteligencie veľmi presvedčivo vyzerajúce webové stránky, ktoré napodobňujú skutočné obchodné platformy. S vidinou lukratívnej investičnej príležitosti dôverčiví zákazníci na týchto platformách potom investujú veľké sumy peňazí.
V rámci Operácie Herakles bolo v spolupráci s európskym policajným úradom Europol a bulharskými orgánmi činnými v trestnom konaní odpojených 1406 aktívnych nelegálnych domén.
„Domény, ktoré boli teraz zablokované, mali za cieľ oklamať spotrebiteľov a nalákať ich na investovanie cez zmanipulované obchodné platformy,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Neznámi páchatelia konajú medzinárodne, no zámerne sa zameriavajú na nemecký trh a ľudí, ktorí žijú a majú bydlisko sa v Nemecku. Podvodníci otvárajú falošné obchodné platformy bez licencie od BaFin a využívajú call centrá v zahraničí, pričom takzvaní makléri nabádajú obete, aby investovali viac peňazí. V skutočnosti však vložené prostriedky nikdy neinvestujú.
„Vďaka profesionálnemu prístupu páchateľov a používaniu falošných obchodných platforiem si mnohé obete celé mesiace neuvedomujú, že sú podvádzané,“ konštatovali vyšetrovatelia.
Kto sa pokúsi zobraziť zablokované domény, bude presmerovaný na stránku prevádzkovanú LKA s upozornením na podvod. Od 3. októbra bolo zaznamenaných približne 866.000 zobrazení týchto stránok.
V rámci podobnej akcie v júni úrady zablokovali približne 800 nelegálnych domén. Odvtedy sa približne 5,6 milióna používateľov pokúsilo viac ako 20 miliónov ráz získať prístup k týmto webovým stránkam.
Falošné investičné platformy sa v posledných rokoch stali masovým javom. Podvodníci vytvárajú pomocou umelej inteligencie veľmi presvedčivo vyzerajúce webové stránky, ktoré napodobňujú skutočné obchodné platformy. S vidinou lukratívnej investičnej príležitosti dôverčiví zákazníci na týchto platformách potom investujú veľké sumy peňazí.
V rámci Operácie Herakles bolo v spolupráci s európskym policajným úradom Europol a bulharskými orgánmi činnými v trestnom konaní odpojených 1406 aktívnych nelegálnych domén.
„Domény, ktoré boli teraz zablokované, mali za cieľ oklamať spotrebiteľov a nalákať ich na investovanie cez zmanipulované obchodné platformy,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Neznámi páchatelia konajú medzinárodne, no zámerne sa zameriavajú na nemecký trh a ľudí, ktorí žijú a majú bydlisko sa v Nemecku. Podvodníci otvárajú falošné obchodné platformy bez licencie od BaFin a využívajú call centrá v zahraničí, pričom takzvaní makléri nabádajú obete, aby investovali viac peňazí. V skutočnosti však vložené prostriedky nikdy neinvestujú.
„Vďaka profesionálnemu prístupu páchateľov a používaniu falošných obchodných platforiem si mnohé obete celé mesiace neuvedomujú, že sú podvádzané,“ konštatovali vyšetrovatelia.
Kto sa pokúsi zobraziť zablokované domény, bude presmerovaný na stránku prevádzkovanú LKA s upozornením na podvod. Od 3. októbra bolo zaznamenaných približne 866.000 zobrazení týchto stránok.
V rámci podobnej akcie v júni úrady zablokovali približne 800 nelegálnych domén. Odvtedy sa približne 5,6 milióna používateľov pokúsilo viac ako 20 miliónov ráz získať prístup k týmto webovým stránkam.