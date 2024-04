V Nemecku zadržali desať ľudí pri razii zameranej proti prevádzačom

Berlín 17. apríla (TASR) - Nemecká polícia zadržala desať podozrivých v rámci rozsiahlej razie proti medzinárodnej skupine prevádzačov, ktorá privádzala ilegálne do Nemecka zväčša čínskych občanov. Oznámili to v stredu nemecké úrady, informuje TARS podľa správy agentúry DPA.



Do policajnej operácie sa zapojilo viac než 1000 príslušníkov Spolkovej polície a ďalších bezpečnostných služieb. Operácia sa uskutočnila v stredu ráno v celkovo ôsmich nemeckých spolkových krajinách.



V rámci operácie prehľadali 101 obytných a firemných objektov vrátane dvoch právnických firiem, uviedla Spolková polícia v meste Sankt Augustin.



Prevádzači sa podľa nemeckých úradov snažili zneužívať osobitné pravidlá pre kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia a získali približne 350 povolení na pobyt pre zväčša čínskych občanov výmenou sa peňažné odmeny, ktoré dosahovali päť- až šesťciferné sumy.



Hlavnými podozrivými sú dvaja právnici z oblasti Kolína nad Rýnom, uviedla polícia. Cez svoje právnické firmy údajne naberali bohatých cudzincov pochádzajúcich najmä z Číny a arabských krajín.



Peniaze, ktoré im vyplatili, následne použili na zakladanie falošných firiem či falšovanie dokumentov s cieľom oklamať nemecké imigračné úrady. Značnú časť peňazí si podozriví muži podľa polície aj privlastnili.



Vyšetrovanie sa sústredí v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde zadržali desať podozrivých vrátane spomínaných dvoch právnikov. Jeden z podozrivých pracuje pre imigračný úrad v meste Düren, kde údajne prijímal aj úplatky.



V roku 2022 zaznamenali nemecké úrady po celej krajine takmer 5000 prípadov spojených s prevádzačstvom, čo bol nárast o takmer 30 percent oproti roku 2021.