Nemecko urobilo krok ku schváleniu nákupu lietadiel Eurofighter

Ankara 14. novembra (TASR) - Nemecko poverilo svoj predajný orgán prácou na predaji stíhacích lietadiel Eurofighter Typhoon Turecku po tom, ako bolo pôvodne proti tomuto kroku, uviedol vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva obrany. Dodal však, že to neznamená ukončenie procesu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Ankara minulý rok uviedla, že rokuje s členmi konzorcia Eurofighter – Britániou a Španielskom – o kúpe 40 lietadiel Typhoon, hoci Nemecko proti tejto myšlienke namietalo. Odvtedy sa Turecko sťažovalo na nedostatočný pokrok v tejto otázke pre neochotu Berlína.



Zdroj na brífingu uviedol, že Nemecko poverilo svoj "dočasný predajný orgán", aby pracoval na potenciálnom predaji týchto strojov Turecku, a dodal, že Ankara verí, že to urýchli proces obstarania lietadiel.



"Pokračuje technická práca na obstaraní stíhacích lietadiel Eurofighter Typhoon, ktorá môže byť alternatívou na uspokojenie operačných potrieb našich vzdušných síl," uviedol zdroj s tým, že táto otázka bude na programe počas štvrtkovej návštevy britského ministra obrany Johna Healeyho v Ankare.



Turecký minister obrany Yasar Güler v utorok uviedol, že úsilie Británie, Talianska a Španielska presvedčilo Nemecko, aby "po dlhom čase odporu" poskytlo pozitívnu odpoveď. Dodal, že sa nedomnieva, že by nedávny rozpad nemeckej vládnej koalície ovplyvnil tento proces.



Stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon vyrába konzorcium Nemecka, Británie, Talianska a Španielska, ktoré sú zastupované spoločnosťami Airbus, BAE Systems a Leonardo.



Turecko, ktoré je členom NATO, nedávno po dlhom odklade dosiahlo so Spojenými štátmi dohodu o nákupe 40 stíhacích lietadiel F-16 a 79 modernizačných súprav pre svoje existujúce stroje F-16. Ankara tiež vyvíja vlastné bojové lietadlo Kaan.