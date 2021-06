Nemecko, USA a OSN žiadajú odchod zahraničných vojakov z Líbye

Na archívnej snímke z 18. decembra 2020 generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecko a ďalší účastníci druhej mierovej konferencie o Líbyi v stredu zdôraznili význam plánovaných decembrových volieb v mierovom procese v tejto severoafrickej krajine. Informovala o tom agentúra DPA.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho americký náprotivok Antony Blinken žiadali ukončenie zahraničného zasahovania do konfliktu v Líbyi a rešpektovanie zbrojného embarga voči tejto krajine, píše portál Tagesschau.Zahraniční bojovníci, vojaci a žoldnieri musia podľa Maasa Líbyu opustiť, pretože ich prítomnosť ovplyvňuje mierový proces. Parlamentné voľby naplánované na 24. decembra sú podľa neho rozhodujúce pre mier a stabilitu." povedal Blinken.Na konferencii v Berlíne sa zúčastnili aj zástupcovia líbyjskej vlády. Líbyjská ministerka zahraničných vecí Nadžlá al-Mankúšová vyjadrila nádej, že zahraniční žoldnieri túto krajinu opustia v najbližších dňoch, píše agentúra AFP.V Líbyi podľa odhadov OSN v decembri 2020 pôsobilo približne 20.000 zahraničných žoldnierov a tento počet sa odvtedy výraznejšie nezmenil. Takisto neboli pozastavené ani dodávky zbraní do tejto krajiny, píše DPA.Generálny tajomník OSN António Guterres decembrové voľby považuje za ohrozené. V čase celoštátnych volieb by podľa jeho vyjadrení mala v krajine byť jednota." povedal Guterres prostredníctvom videokonferencie.Generálny tajomník OSN na Twitteri takisto žiadal "" všetkých zahraničných vojakov a žoldnierov.Berlín hostil aj prvé kolo rokovaní 19. januára 2020, na ktorom sa zišli vodcovia znepriatelených líbyjských strán a prezidenti Ruska, Turecka, Francúzska a Egypta v snahe nastoliť v krajine mier. Na tejto konferencii sa svetoví lídri zaviazali ukončiť všetko zahraničné zasahovanie do konfliktu v Líbyi a dodržiavať zbrojné embargo.Formálne prímerie v októbri 2020 viedlo k vytvoreniu dočasnej líbyjskej vlády, ktorej úlohou má byť zjednotenie rozdelených inštitúcií, začatie rekonštrukcie a príprava na decembrové voľby.