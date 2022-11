Nemecko uskutočnilo tento rok do septembra vyše 9500 deportácií

Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecko deportovalo v období medzi tohtoročným januárom a septembrom 9567 ľudí, informovala v sobotu agentúra DPA na základe najnovších údajov spolkového ministerstva vnútra. Ministerstvo poskytlo tento údaj v odpovedi na otázku poslankyne Clary Büngerovej z krajne ľavicovej opozičnej strany Die Linke (Ľavica).



Pre porovnanie, v roku 2021 deportovalo Nemecko dovedna 11.982 ľudí. Najčastejšími cieľovými štátmi deportácií boli balkánske krajiny Severné Macedónsko, Albánsko a Srbsko. Každý z týchto štátov prijal viac než 600 osôb. Takmer 600 ľudí bolo deportovaných aj do Gruzínska.



O niečo menej ľudí prijali späť na svoje územie štáty Európskej únie Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko a Taliansko. Desiatu priečku spomedzi cieľových krajín deportovaných osôb si drží Turecko, sumarizuje DPA.



"Znova a znova sú ľudia deportovaní do krajín, kde im hrozí drsná politická perzekúcia, nespravodlivé väznenie a mučenie," nechala sa počuť Büngerová, ktorá je vo svojej parlamentnej skupine hovorkyňou v otázkach utečeneckej politiky.



Poslankyňa uviedla ako príklad Turecko, kde sú ľavicovo zmýšľajúci opoziční činitelia i predstavitelia kurdskej národnostnej menšiny perzekvovaní čoraz neľútostnejšie.



"Utečenci jednoducho nesmú byť vyhosťovaní do svojich domovských krajín, kde im hrozí prenasledovanie," tvrdí Büngerová.