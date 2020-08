Nemecko potvrdilo zákaz tábora odporcov protipandemických opatrení

Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový ústavný súd potvrdil v nedeľu večer zákaz zriadenia tábora odporcov protipandemických opatrení v centre Berlína. Informovala o tom agentúra DPA.



Tábor mal byť zriadený od 30. augusta do 14. septembra na Ulici 17. júna v Berlíne. Ústavný súd zamietol ako "neprípustnú" a "neopodstatnenú" žiadosť organizátorov na vydanie predbežného opatrenia a potvrdil tým zákaz vydaný predtým regionálnym vrchným správnym súdom.



Zároveň sa stotožnil s argumentáciou, že takýto tábor by predstavoval priame ohrozenie verejnej bezpečnosti, keďže jeho účastníci by nedodržali nariadenie o minimálnych odstupoch.



Cez víkend sa v Berlíne uskutočnilo niekoľko protestných zhromaždení proti politike vládny v súvislosti s koronakrízou. Na jednej z nich sa v sobotu niekoľko stoviek pravicových extrémistov pokúsilo dostať do budovy Spolkového snemu.