Ústavný súd v Nemecku zakázal protipandemické protesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Drážďany 12. decembra (TASR) - Napriek zákazu vyšli v sobotu do ulíc v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom v rámci demonštrácie organizovanej iniciatívou Querdenken ľudia protestujúci proti karanténnym opatreniam v období koronavírusovej pandémie. Informoval o tom denník Frankfurter Allegemeine Zeitung.Odporcovia protipandemických opatrení pomocou megafónov kričali "". Zhromaždení protidemonštranti, naopak, tvrdili, že nemajú nárok na "" a posielali ich preč. Tamojšia polícia napoludnie na Twitteri informovala, že zhromaždenie rozpustila.Neskôr, okolo 13.30 h, blokovali prívrženci ľavicového hnutia Antifa oblečení v čiernom držiac transparenty a dáždniky miestne námestie, kam sa mali presunúť podporovatelia iniciatívy Querdenken. Na mieste bola prítomná polícia a k priamej konfrontácii medzi oboma skupinami nedošlo.Niekoľko menších demonštrácií sa vo Frankfurte nad Mohanom konalo napriek tomu, že ich v sobotu zakázal Spolkový ústavný súd v Karlsruhe. Už predtým rovnako rozhodol vyšší správny súd v spolkovej krajine Hesensko. Ten zamietol odvolanie, ktoré by zrušilo zákaz organizovania plánovanej masovej demonštrácie proti pandemickým obmedzeniam.Rozsudok nepovoľujúci uskutočnenie demonštrácie potvrdil v noci na sobotu aj súd v Sasku - najhoršie zasiahnutej spolkovej krajine, v ktorej začne od pondelka platiť prísny lockdown. Vyšší správny súd v meste Bautzen tak odobril verdikt súdu nižšej inštancie a zakázal konanie protestov v saskej metropole Drážďany. Šéf hnutia Querdenken Marcus Fuchs podal následne v sobotu dopoludnia sťažnosť aj na Spolkovom ústavnom súde v Karlsruhe. Ten však rovnako ako predošlé dva súdy rozhodol o zákaze demonštrácie, potvrdil pre DPA hovorca súdu. Tým sa podľa jeho slov vyčerpali všetky právne prostriedky a podujatie je definitívne zakázané.Hnutie Querdenken (Nekonvenčné myslenie) sa stalo terčom kritiky nielen pre to, že účastníci protestov nenosia rúška a nedodržiavajú odstup od iných ľudí, ale aj preto, že medzi jeho členmi sú i pravicoví extrémisti a antisemiti.