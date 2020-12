Útočník z Trieru zostane vo vyšetrovacej väzbe

Trier 2. decembra (TASR) – Muž, ktorý v utorok vrážal autom do ľudí v centre nemeckého mesta Trier, zostane vo vyšetrovacej väzbe. Oznámil to v stredu hovorca miestnej polície, uviedla agentúra DPA.



Vzhľadom na to, že sa stále preveruje aj možnosť, že páchateľ trpí psychickým ochorením, sa rozhodovalo o tom, či bude naďalej umiestnený vo väzbe, alebo ho presunú do uzatvoreného psychiatrického zariadenia.



Nemec vo veku 51 rokov vrážal v utorok popoludní pod vplyvom alkoholu autom do chodcov v pešej zóne v meste Trier v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Usmrtil pritom päť osôb vrátane deväťtýždňového dieťaťa a jeho otca, ďalších 18 osôb utrpelo zranenia. Matka dojčaťa náraz prežila a spolu s ďalším 1,5-ročným synom je hospitalizovaná v nemocnici.



Vyšetrovatelia nateraz vychádzajú z toho, že tento čin nebol organizovaný ani nemal politický motív a muž konal v amoku. Nič nenasvedčuje ani tomu, že by mal muž komplicov alebo spolupáchateľov. Detaily policajného výsluchu zatiaľ neboli zverejnené. Muž čelí obvineniam z päťnásobnej vraždy, viacnásobného pokusu o vraždu a viacnásobného ublíženia na zdraví.