Nemecko uvažuje o zrušení zákazu propagácie interrupcií

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann v januári predstaví novú legislatívu, ktorá z trestného zákonníka odstráni zákaz propagácie interrupcií pre lekárov. Povedal to v rozhovore pre denník Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), ktorý bol publikovaný v stredu. Informovala o tom agentúra AP.



"Je absurdné, že lekári musia riskovať opletačky so zákonom, ak informujú o interrupciách," povedal Buschmann.



Plánovaný krok je podľa AP jedným z viacerých liberálnejších sociálnych opatrení, ktoré plánuje nová nemecká vláda. Minister spravodlivosti si myslí, že v sociálnej politike spolkovej krajiny existuje "obrovské oneskorenie reforiem". Práve preto chce zrušiť časť trestného zákona, ktorá zakazuje propagáciu interrupcií a stanovuje pokutu alebo trest odňatia slobody na maximálne dva roky za jej porušenie.



"Mnohé ženy, ktoré uvažujú nad interrupciou, hľadajú rady na internete. Nemôže sa stať, že lekári, ktorí sú odborne kvalifikovaní na to, aby ich informovali, nemajú povolené poskytovať informácie," dodal Buschmann.



Podľa AP plánuje nová nemecká vláda pod vedením sociálnych demokratov zrušiť aj 40 rokov starý zákon vyžadujúci, aby transsexuáli absolvovali psychologické vyšetrenie a dostali súdne rozhodnutie pred oficiálnou zmenou pohlavia.