< sekcia Zahraničie
Nemecko uviedlo do prevádzky systém protivzdušnej obrany z Izraela
Izraelský systém Arrow 3, vyvíjaný s podporou Spojených štátov, sa stane súčasťou programu European Sky Shield Initiative (ESSI), ktorý sa spustil po rozsiahlej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
Autor TASR
Berlín 3. december (TASR) - Nemecké ozbrojené sily uviedli v stredu do prevádzky prvú časť nového systému protivzdušnej obrany v hodnote približne 4 miliardy dolárov. Cieľom je posilniť ochranu Európy pri narastajúcom napätí s Ruskom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Izraelský systém Arrow 3, vyvíjaný s podporou Spojených štátov, sa stane súčasťou programu European Sky Shield Initiative (ESSI), ktorý sa spustil po rozsiahlej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
„Po prvýkrát nadobúdame schopnosť včasného varovania a obrany proti balistickým raketám dlhého doletu pre naše obyvateľstvo a infraštruktúru,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius. „Posilňujeme európsky pilier NATO a plníme cieľ NATO... Dokazujeme, že Nemecko preberá zodpovednosť,“ zdôraznil.
Dohoda o dodávke systému Arrow 3 sa označuje za najväčší izraelský kontrakt na vývoz vojenského materiálu v histórii. Systém je navrhnutý tak, aby zostreľoval balistické rakety s dlhým doletom, ktoré lietajú nad zemskou atmosférou. Jeho strely sú údajne schopné zasiahnuť ciele vo výške až 100 kilometrov.
Izraelská delegácia sa pripojila k nemeckým vojenským predstaviteľom na leteckej základni Holzdorf na východe Nemecka, kde sa konala slávnostná ceremónia oficiálneho uvedenia prvých častí systému Arrow 3 do prevádzky. Išlo o prvé uvedenie systému do prevádzky mimo územia Izraela, čo je podľa nemeckého ministerstva obrany „jasným signálom úzkych vzťahov a partnerstva medzi Izraelom a Nemeckom“, píše AFP. Ďalšie prvky by sa mali nasadiť na ďalších miestach v Nemecku, akonáhle bude systém plne funkčný.
Systém Arrow 3 doplňuje v Nemecku súčasný systém Patriot so stredným doletom a rakety Iris-T s kratším doletom.
Izraelský systém Arrow 3, vyvíjaný s podporou Spojených štátov, sa stane súčasťou programu European Sky Shield Initiative (ESSI), ktorý sa spustil po rozsiahlej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
„Po prvýkrát nadobúdame schopnosť včasného varovania a obrany proti balistickým raketám dlhého doletu pre naše obyvateľstvo a infraštruktúru,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius. „Posilňujeme európsky pilier NATO a plníme cieľ NATO... Dokazujeme, že Nemecko preberá zodpovednosť,“ zdôraznil.
Dohoda o dodávke systému Arrow 3 sa označuje za najväčší izraelský kontrakt na vývoz vojenského materiálu v histórii. Systém je navrhnutý tak, aby zostreľoval balistické rakety s dlhým doletom, ktoré lietajú nad zemskou atmosférou. Jeho strely sú údajne schopné zasiahnuť ciele vo výške až 100 kilometrov.
Izraelská delegácia sa pripojila k nemeckým vojenským predstaviteľom na leteckej základni Holzdorf na východe Nemecka, kde sa konala slávnostná ceremónia oficiálneho uvedenia prvých častí systému Arrow 3 do prevádzky. Išlo o prvé uvedenie systému do prevádzky mimo územia Izraela, čo je podľa nemeckého ministerstva obrany „jasným signálom úzkych vzťahov a partnerstva medzi Izraelom a Nemeckom“, píše AFP. Ďalšie prvky by sa mali nasadiť na ďalších miestach v Nemecku, akonáhle bude systém plne funkčný.
Systém Arrow 3 doplňuje v Nemecku súčasný systém Patriot so stredným doletom a rakety Iris-T s kratším doletom.