Nemecko uvoľní niektoré opatrenia v boji proti koronavírusu

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecký plán uvoľňovania opatrení v boji proti koronavírusu počíta s otvorením menších obchodov budúci týždeň a postupným otváraním škôl od 4. mája. O pláne v stredu rokovala kancelárka Angela Merkelová s predsedami vlád 16 spolkových krajín. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Už budúci týždeň by sa v Nemecku mali otvoriť obchody a prevádzky do 800 štvorcových metrov vrátane kaderníctiev, zoologických záhrad a verejných knižníc.



Školy by sa v krajine mali otvárať postupne od 4. mája. Prednosť dostanú nižšie ročníky. Škôlky zostanú zatvorené. Pred otvorením by školy mali pripraviť takzvané hygienické plány.



Ostatné opatrenia zamerané na sociálny odstup budú platiť najmenej do 3. mája.



Zatvorené ostanú bary a reštaurácie, platí zákaz náboženských a iných verejných podujatí. Masové verejné podujatia sa v krajine nebudú konať až do 31. augusta.



Vicekancelár a minister financií Olaf Scholz vyhlásil, že opatrenia sú aj naďalej potrebné na zníženie rizika infekcie.



Merkelová takisto obyvateľov vyzvala, aby vo vlakoch a autobusoch či pri nakupovaní používali rúška.



"Je odporúčané používať ochranné masky v prostriedkoch verejnej dopravy a počas nakupovania," vyhlásila kancelárka.



"Veríme, že každým dňom získame viac týchto rúšok, čo by malo slúžiť na ochranu druhých ľudí, ale veľa tým môžeme urobiť aj pre ochranu seba samého," povedala Merkelová.



Nosenie rúšok či inej ochrany tváre však nebude povinné.



Nemecko v stredu takisto predĺžilo kontroly na všetkých svojich pozemných hraniciach, s výnimkou belgických a holandských, o ďalších 20 dní.