Nemecko uvoľňuje obmedzenia vývozu zbraní pre Perzský záliv a Ukrajinu
Nová všeobecná vývozná licencia platí šesť mesiacov a okrem Ukrajiny sa vzťahuje aj na vývoz do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu a Ománu.
Autor TASR
Berlín 20. marca (TASR) - Nemecko zjednodušilo kontrolu vývozu niektorých zariadení protivzdušnej a námornej obrany do štátov Perzského zálivu a na Ukrajinu. Cieľom je urýchliť ich dodávky, uviedlo v piatok ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Iránske útoky na štáty Perzského zálivu, ktoré nerozlišujú (medzi cieľmi), vyvolali naliehavú potrebu vojenského vybavenia, najmä v oblasti protivzdušnej obrany,“ uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. „S novými, dočasnými licenciami prispôsobujeme naše postupy kontroly vývozu zbraní tak, aby umožnili dodávky naliehavo potrebnej výzbroje do týchto krajín v reakcii na nové požiadavky,“ vysvetlila.
Nová všeobecná vývozná licencia platí šesť mesiacov a okrem Ukrajiny sa vzťahuje aj na vývoz do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu a Ománu.
Podľa nového nariadenia môžu vývozcovia exportovať tovar bez toho, aby museli najskôr predložiť individuálnu žiadosť Spolkovému úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA), uviedlo ministermestvo. Nariadenie sa vzťahuje na tovar určený na vzdušnú a námornú obranu vrátane likvidácie námorných mín. Spoločnosti sa ale musia zaregistrovať a predkladať mesačné správy, dodal rezort hospodárstva.
