Nemecko už nepovažuje SR, ČR a Tirolsko za rizikové oblasti

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecko vyradilo Slovensko, Česko a rakúsku spolkovú krajinu Tirolsko zo zoznamu rizikových oblastí, v ktorých sa šíria varianty nového koronavírusu. Oznámil to v piatok Inštitút Roberta Kocha (RKI). Znamená to, že o polnoci zo soboty na nedeľu sa ruší väčšina obmedzení vstupu do Nemecka zo SR, ČR a Tirolska, informovala agentúra DPA.







