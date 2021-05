Nemecko uznalo, že v Namíbii počas kolonializmu spáchalo genocídu

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecko v piatok po prvý raz oficiálne uznalo, že počas svojej koloniálnej nadvlády v Namíbii spáchalo na tamojšom obyvateľstve genocídu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Berlín zároveň tomuto africkému štátu prisľúbil finančnú pomoc v hodnote miliardy eur zameranú na humanitárne projekty.



"Tieto udalosti budeme teraz označovať za také, akými sú z dnešnej perspektívy: a to je genocída," uviedol nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Ocenil, že po viac ako piatich rokoch rokovaní s Namíbiou, ktorá bola v rokoch 1884 - 1915 nemeckou kolóniou s názvom Nemecká juhozápadná Afrika, došlo teraz k vzájomnej dohode oboch krajín, uvádza AFP.



Genocída v Namíbii sa odohrala v rokoch 1904 - 1908, keď sa tamojšie etnické kmene - Hererovia a Namovia - vzbúrili proti nadvláde Nemcov, ktorí im konfiškovali pôdu i dobytok. Nemecký generál Lothar von Trotha, ktorého do Namíbie vyslali vzburu urovnať, vydal v októbri 1904 príkaz na ich vyvraždenie. V snahe ušetriť muníciu nemeckí vojaci odviedli desaťtisíce mužov, žien a detí do púšte, aby tam zomreli, zatiaľ čo iných nechali zomrieť v koncentračných táboroch.



Údaje o počte obetí sa rozchádzajú. Agentúra AFP uvádza, že počas zmienených rokov zahynulo prinajmenšom 60.000 Hererov a zhruba 10.000 Namov. Historici tieto udalosti označujú za prvú genocídu 20. storočia.



"Vo svetle historickej a morálnej zodpovednosti Nemecka požiadame Namíbiu a potomkov obetí o odpustenie za spáchané zverstvá," povedal Maas.



Minister ďalej uviedol, že Nemecko ako "gesto na uznanie nesmierneho utrpenia spôsobeného obetiam" podporí rekonštrukciu a rozvoj" Namíbie finančným príspevkom 1,1 miliardy eur. Suma bude vyplácaná v priebehu nasledovných 30 rokov, pričom peniaze budú primárne určené pre potomkov Hererov a Namov, uviedli pre AFP nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.