Nemecko: Uznanie Palestínskeho štátu by momentálne vyslalo zlý signál

Berlín 5. júna (TASR) - Uznanie Palestínskeho štátu by v tejto chvíli do sveta vyslalo „zlý signál“, uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa šéfa nemeckej diplomacie sa pred uznaním štátu musia najprv „ukončiť rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi“. Španielsko, Írsko a Nórsko minulý rok už uznali existenciu Palestínskeho štátu a francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno tiež vyjadril podporu tomuto kroku. Izrael za to prezidenta obvinil z vedenia „križiackej výpravy proti židovskému štátu“, píše AFP.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac sa minulý týždeň zaviazal zriadiť na okupovanom Západnom brehu Jordánu „židovský izraelský štát“. Došlo k tomu deň po tom, čo vláda oznámila vytvorenie 22 nových osídlení na palestínskom území.



Wadephul vo štvrtok vyjadril obavy z „extrémne napätej situácie na Západnom brehu Jordánu“. Nemecká vláda podľa jeho slov odmieta vytvorenie nových izraelských osídlení, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Minister tiež povedal, že do Pásma Gazy sužovaného vojnou sa dostáva príliš málo pomoci pre civilné obyvateľstvo. OSN už minulý mesiac varovala pred rizikom hladomoru týkajúceho sa celej tamojšej populácie.



Nemecký minister zopakoval svoju „naliehavú žiadosť o povolenie (doručovania) humanitárnej pomoci do Pásma Gazy“ bez obmedzení, čo vyžaduje aj medzinárodné právo. Zdôraznil však, že Izrael má právo brániť sa proti militantnému hnutiu Hamas a ďalším nepriateľom. „Nemecko (preto) bude samozrejme naďalej podporovať Izrael dodávkami zbraní, o čom nikdy nebolo pochýb,“ dodal Wadephul.