V Bavorsku bude za nenosenie rúška pokuta do 5000 eur

Mníchov 23. apríla (TASR) - Porušenie protikoronavírusových nariadení o nosení rúšok budú úrady v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko trestať pokutou do 5000 eur. Vyplýva to z aktualizovaného sadzobníka pokút, ktorý v piatok získala agentúra DPA. Opatrenie vstúpi do platnosti v pondelok.



Najvyššia suma je určená pre majiteľov obchodov, ktorí nezabezpečia, aby ich zamestnanci nosili požadovanú ochranu úst a nosa. Ľudia, ktorí vstúpia do nákupných prevádzok alebo do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy bez rúška alebo inej ochrany, zaplatia 150 eur.



Všetkých 16 spolkových krajín zaviedlo v rozličnej miere povinné nosenie rúšok na verejnosti so zámerom zamedziť šíreniu koronavírusovej epidémie. Vo väčšine z nich začnú platiť od budúceho týždňa.



Bavorsko je najviac postihnutým regiónom Nemecka; chorobe COVID-19, ktorú nový typ koronavírusu spôsobuje, tam podľahlo už vyše 1500 pacientov a úrady zaznamenali takmer 40.000 prípadov nákazy. Predmetné nariadenie platí pre každú osobu šiestich rokov, pričom na zakrytie tváre sú povolené aj šály.



Celkovo evidujú nemecké zdravotnícke úrady vyše 150.000 prípadov infekcie a najmenej 5321 súvisiacich úmrtí. Nemecko však tento týždeň začalo postupne zmierňovať karanténne opatrenia - maloobchodníci môžu opäť otvoriť predajne a niektorí žiaci sa vracajú do škôl, hoci nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala na opatrnosť.



Bavorský premiér Markus Söder vo štvrtok vyhlásil, že by podporil povinné očkovanie proti novému koronavírusu v rámci celého Nemecka. "Voči povinnému očkovaniu by som bol veľmi otvorený," povedal Söder po stretnutí s predsedom vlády Bádenska-Württemberska Winfriedom Kretschmannom v Ulme.



"Sme spoločnosť obozretných," povedal Söder a upozornil na postoj kancelárky Merkelovej, ktorá takisto podporuje postupné a opatrné zmierňovanie platných obmedzení verejného života. "Uvážliví" politici sú podľa Södera presvedčení, že nebezpečenstvo nákazy koronavírusom ešte nejakú dobu pretrvá.