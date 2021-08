V Bavorsku havaroval autobus s českými turistami, desať je zranených

Mníchov 21. augusta (TASR) – Desať zranených si vyžiadala havária autobusu s českými turistami, ku ktorej došlo v sobotu ráno na diaľnici A93 v okrese Kelheim v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Informovala o tom stanica Bayerischer Rundfunk (BR).



Podľa informácií polície v Mainburgu utrpeli dve osoby stredne ťažké zranenia a osem ľahké. Všetci zranení boli prevezení do okolitých nemocníc.



V autobuse, ktorý sa vracal zo zájazdu z Talianska do Prahy, sa nachádzalo 37 ľudí, píše BR. Pri výjazde z diaľnice A93 na cestu B15n sa autobus so zatiaľ neznámych príčin rozkýval a prevrátil na ľavý bok. K stretu s iným vozidlom nedošlo, uviedol policajný hovorca.



Polícia v rámci vyšetrovania vypočula nezraneného vodiča autobusu prostredníctvom tlmočníka.



Podľa portálu Novinky.cz zájazd organizovala cestovná kancelária Čedok, ktorá nehodu potvrdila s tým, že zranenia cestujúcich sú iba ľahké. Podľa jej informácií v autobuse cestovalo 34 turistov. Ľudia, ktorí z nehody vyviazli bez zranení, teraz čakajú na neďalekej hasičskej stanici na náhradný autobus, ktorý ich prevezie do Česka.



Diaľnica A93 bola medzičasom v smere na Regensburg opäť sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu. Príjazdová cesta B15n smerom na Landshut bola dopoludnia stále uzavretá.