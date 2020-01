V Berlíne chcú zrátať bezdomovcov

Berlín 29. januára (TASR) - V Berlíne je podľa odhadov 6000-10.000 bezdomovcov. V noci na štvrtok však nemecké hlavné mesto bude dejiskom neobvyklého pokusu, ktorého cieľom je presne zrátať, koľko ich je.



V čase od 22.00 do 01.00 h SEČ vyjde 3725 dobrovoľníkov, vrátane mnohých študentov, do ulíc, aby systematicky počítali osoby žijúce v Berlíne bez strechy nad hlavou.



Dobrovoľníci skontrolujú v celom meste miesta pod mostmi, v stanoch a iných provizórnych prístreškoch. Iniciatívu s názvom Noc solidarity organizuje berlínsky Senát s cieľom účelnejšie vyčleňovať prostriedky na podporu bezdomovcov.



Ide o prvý pokus zrátať populáciu ľudí bez domova vo väčšom nemeckom meste.



Tisíce dobrovoľníkov rozdelia do 617 tímov a v určitých oblastiach ich budú sprevádzať sociálni pracovníci.



Výsledok sčítania, ktoré spoľahlivosť ešte nie je jasná, oznámia 7. februára, dodáva agentúra DPA.