V Berlíne hľadali dvojníka psieho spoločníka Asterixa a Obelixa

Berlín 2. júna (TASR) - V nedeľu sa v Múzeu komunikácie v Berlíne konala súťaž o to, ktoré zo zvierat sa najviac podobá slávnemu komiksovému psovi z príbehov „Asterix a Obelix“ od francúzskeho ilustrátora Alberta Uderza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Múzeum zorganizovalo súťaž dvojníkov pri príležitosti 60. výročia vzniku postavy zvieracieho spoločníka dvoch galských hrdinov. V angličtine je známy ako Dogmatix, vo francúzskom origináli ako Idéfix (v slovenčine Idefix).



Porota porovnávala s predlohou Idefixa päť psov, pričom prihlásiť sa ich pritom mohlo až 25, uvádza DPA. Zo súťažiacich následne vybrala víťaza, ktorého majitelia získali voľné vstupenky do múzea a rôzne predmety zo sveta Asterixa a Obelixa.



V múzeu zároveň prebieha špeciálna výstava s názvom „Uderzo – Od Asterixa až po čarovný nápoj“, ktorá potrvá do 15. júna. Približuje život Alberta Uderza a jeho komiksovú tvorbu. Uderzo zomrel v roku 2020 vo veku 92 rokov.



Návštevníci si môžu pozrieť Uderzove originály, náčrty aj osobné predmety.