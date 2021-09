Klimatickí aktivisti pokračujú v hladovke, oznámili nové ultimátum

Berlín 20. septembra (TASR) - Klimatickí aktivisti v nemeckej metropole Berlín, ktorí držia protestnú hladovku, dali politikom v pondelok nové ultimátum. Žiadajú o stretnutie s trojicou kandidátov na nového spolkového kancelára, s ktorými chcú hovoriť o boji proti klimatickej zmene.



Ak sa takáto schôdzka neuskutoční do štvrtka večera, niektorí z aktivistov prestanú prijímať aj tekutiny. Informovala o tom agentúra DPA.



Členovia pôvodne šesťčlennej skupiny protestujúcej pred budovou nemeckého parlamentu od 30. augusta vyzvali uchádzačov o funkciu nového kancelára (Armina Lascheta z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Annalenu Baerbockovú zo strany Zelených), aby sa s nimi stretli do štvrtka 19.00 h.



Ak k tomuto stretnutiu nedôjde, časť skupiny avizovala, že prejde na "suchý" štrajk, zatiaľ čo ostatní naznačili, že protest ukončia. Dve aktivistky s hladovkou skončili už počas víkendu pre zdravotné problémy.



Medzi požiadavky aktivistov patrí verejná diskusia s kandidátmi na pozíciu kancelára o globálnej zmene podnebia, ako aj založenie občianskej rady, ktorá vypracuje okamžité opatrenia potrebné na ochranu klímy.



Všetci traja možní nástupcovia kancelárky Angely Merkelovej vyzvali účastníkov protestnej akcie, aby ju ukončili. Ponúkli im, že sa s nimi o ochrane klímy budú zhovárať po parlamentných voľbách, ktoré sa konajú v nedeľu 26. septembra.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert uviedol, že "akcie, ktoré sú nebezpečné pre zdravie - ako táto protestná hladovka či hrozba neprijímať tekutiny - môžu vyvolať len obavy o týchto mladých ľudí". Dodal, že hoci je klimatická zmena "nesmierne dôležitou" otázkou, politické diskusie by sa mali konať v situácii, keď žiadna zo zúčastnených strán neohrozuje samú seba.