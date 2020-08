V Berlíne sa pokúsili vylúpiť už druhú banku za 5 dní

Berlín 4. augusta (TASR) – Nemecká polícia pátra po skupine mužov, ktorí sa dnes za bieleho dňa pokúsili vylúpiť banku v Berlíne. Išlo už o druhý takýto pokus v nemeckom hlavnom meste za posledných päť dní, informovala tlačová agentúra AFP.



Keď sa muži okolo 09:30 pokúsili vraziť autom do miestnej pobočky banky na námestí luxusnej štvrte Wilmersdorf západne od centra Berlína, boli vypálené aj výstrely, uviedla berlínska polícia na Twitteri.



Neúspešní lupiči potom zapálili svoje vozidlo a ušli.



Ochrankára, ktorý pri konfrontácii s mužmi utrpel zranenia, neskôr previezli do nemocnice.



Stále nie je jasné, či sa zlodejom podarilo niečo ukradnúť.



Tá istá banka bola dejiskom podobného prípadu aj v polovici júna, keď zlodeji prepadli jej vozidlo prepravujúce peniaze a údajne sa im podarilo ujsť približne s pol miliónom eur.



Utorkový pokus o lúpež sa stal len päť dní po podobnom pokuse v istej pobočke banky v Neuköllne, ďalšej centrálnej štvrti Berlína. V tej piatok 31. júla utrpelo 12 ľudí zranenia – zlodeji totiž vtrhli do pobočky banky a nastriekali do vzduchu dráždivý paprikový sprej, potom ušli s prázdnymi rukami.



Polícia uviedla, že vyšetruje možné prepojenie všetkých troch incidentov.