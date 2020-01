V Berlíne sa pokúsili zrátať bezdomovcov

Na archívnej snímke z 25. novembra 2018 bezdomovec leží pod dekou pred vchodom do kostola v Berlíne. V Berlíne je podľa odhadov 6000-10.000 bezdomovcov. V noci na štvrtok 30. januára 2020 však nemecké hlavné mesto bude dejiskom neobvyklého pokusu, ktorého cieľom je presne zrátať, koľko ich je. V čase od 22.00 do 01.00 h SEČ vyjde 3725 dobrovoľníkov, vrátane mnohých študentov, do ulíc, aby systematicky počítali osoby žijúce v Berlíne bez strechy nad hlavou.