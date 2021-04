V celom Sársku začne od štvrtka platiť lockdown

Saarbrücken 27. apríla (TASR) – V celej nemeckej spolkovej krajine Sársko začne od štvrtka platiť lockdown s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Stane sa tak na základe nových celonemeckých pravidiel tzv. núdzovej brzdy, ktoré vstúpili do platnosti minulý týždeň. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Ako uviedol Inštitút Roberta Kocha (RKI), v utorok sa sedemdňová incidencia nákazy, teda počet prípadov nakazených na 100.000 obyvateľov, pohybovala tri dni za sebou na hodnote vyššej ako 100 aj v poslednom sárskom okrese Saarpfalz. Znamená to, že na základe nového spolkového zákona o ochrane pred infekčnými chorobami tam začnú platiť sprísnené pravidlá. Týždňová incidencia dosiahla v utorok podľa RKI v Sársku číslo 144,4.



Lockdown začal platiť vo viacerých okresoch tejto malej spolkovej krajiny ležiacej na juhozápade Nemecka pri hraniciach s Francúzskom a Luxemburskom už krátko po podpísaní predmetného zákona. Súčasťou opatrení sú napríklad nočný zákaz vychádzania od 22.00 h do 05.00 h či prísne obmedzenia kontaktov.



Sársko spustilo 6. apríla modelový projekt otvárania na základe negatívnych testov na koronavírus, ktorý umožňoval obyvateľom návštevu kín, divadiel či fitness centier v prípade, že sa preukázali negatívnym výsledkom testu, približuje denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tento prístup bol však na základe prijatých pravidiel, ktoré dávajú väčšie právomoci spolkovej vláde, nateraz pozastavený.