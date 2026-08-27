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V dôsledku horúčav zomrelo v TEJTO európskej krajine 15.800 ľudí
Z týchto úmrtí 9600 spôsobili extrémne horúčavy z konca júna. Ďalších 4000 úmrtí, ktoré súviseli s vysokými teplotami, eviduje inštitút z prvých dvoch augustových týždňov.
Autor TASR
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Berlín 27. augusta (TASR) - Tento rok zomrelo v Nemecku v dôsledku horúčav od začiatku apríla do polovice augusta približne 15.800 ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil vo štvrtok Inštitút Roberta Kocha (RKI), píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Z týchto úmrtí 9600 spôsobili extrémne horúčavy z konca júna. Ďalších 4000 úmrtí, ktoré súviseli s vysokými teplotami, eviduje inštitút z prvých dvoch augustových týždňov.
Viac ako polovica tohtoročných úmrtí súvisiacimi s horúčavami - približne 7960 pripadla na skupinu osôb vo veku 85 a viac rokov. Vo veku 75 až 84 rokov zomrelo približne 3900 ľudí a 65 až 74-ročných to bolo približne 2440 osôb.
RKI zbiera údaje o úmrtnosti spojenej s horúčavami desať rokov, pričom predchádzajúci rekord predstavoval 9500 obetí z roku 2018.
Väčšinu Európy sužovali toto leto horúčavy a sucho, ktoré prispeli k nárastu úmrtí, ako aj k šíreniu lesných požiarov. Tieto nepriaznivé podmienky spôsobili aj zničenie úrody či pokles hladín vodných rokov.
Extrémne horúčavy môžu spôsobiť smrť priamo, napríklad v dôsledku úpalu, no najčastejšie sa stávajú smrteľnými v kombinácii s už existujúcimi ochoreniami, ako srdcovo-cievne, pľúcne či obličkové ochorenia.
Inštitút Roberta Kocha vypočítava tieto údaje na základe dát o úmrtnosti od Spolkového štatistického úradu. Do výpočtu okrem toho zahŕňa údaje z 52 meteorologických staníc Nemeckej meteorologickej služby (DWD), poznamenala DPA.
Z týchto úmrtí 9600 spôsobili extrémne horúčavy z konca júna. Ďalších 4000 úmrtí, ktoré súviseli s vysokými teplotami, eviduje inštitút z prvých dvoch augustových týždňov.
Viac ako polovica tohtoročných úmrtí súvisiacimi s horúčavami - približne 7960 pripadla na skupinu osôb vo veku 85 a viac rokov. Vo veku 75 až 84 rokov zomrelo približne 3900 ľudí a 65 až 74-ročných to bolo približne 2440 osôb.
RKI zbiera údaje o úmrtnosti spojenej s horúčavami desať rokov, pričom predchádzajúci rekord predstavoval 9500 obetí z roku 2018.
Väčšinu Európy sužovali toto leto horúčavy a sucho, ktoré prispeli k nárastu úmrtí, ako aj k šíreniu lesných požiarov. Tieto nepriaznivé podmienky spôsobili aj zničenie úrody či pokles hladín vodných rokov.
Extrémne horúčavy môžu spôsobiť smrť priamo, napríklad v dôsledku úpalu, no najčastejšie sa stávajú smrteľnými v kombinácii s už existujúcimi ochoreniami, ako srdcovo-cievne, pľúcne či obličkové ochorenia.
Inštitút Roberta Kocha vypočítava tieto údaje na základe dát o úmrtnosti od Spolkového štatistického úradu. Do výpočtu okrem toho zahŕňa údaje z 52 meteorologických staníc Nemeckej meteorologickej služby (DWD), poznamenala DPA.