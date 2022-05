Nemecko v júli dodá Ukrajine 15 protilietadlových systémov typu Gepard

Berlín 20. mája (TASR) - Nemecko dodá Ukrajine v júli prvých 15 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard. V piatok to oznámila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová po rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom Olexijom Reznikovom. TASR informuje na základe správ agentúry DPA a americkej televízie CNN.



Lambrechtová dodala, že systém protivzdušnej obrany Gepard by Ukrajina mohla začať používať v polovici júla.



Berlín prisľúbil Kyjevu taktiež dodávku siedmich samohybných húfnic. Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok uviedol, že Nemecko ich v súčasnosti Ukrajine nedokáže dodať viac, pretože "skrátka nie sú k dispozícii".



Minulý týždeň dorazili ukrajinskí vojaci do Nemecka, kde sa učia obsluhovať nemecké samohybné húfnice "Panzerhaubitze 2000".



Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu niekoľkokrát kritizoval nemeckú vládu. Berlín totiž najprv obmedzoval dodávky vojenskej techniky len na obranné zbrane. Ukrajina však minulý týždeň ocenila Nemecko za prekonanie "psychologickej bariéry" a za následné zasielanie ťažkých zbraní Ukrajine na pomoc v boji proti ruskej ofenzíve.