Nemecko v júni ukončí prioritné očkovanie niektorých vekových skupín

Berlín 27. apríla (TASR) – Nemecko od júna zmení vakcinačnú prax proti koronavírusu a ukončí uprednostňovanie určitých vekových skupín obyvateľstva pri očkovaní. Na pondelňajšej videkonferencii sa na tom dohodli nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín, informovala agentúra DPA.



„Neznamená to ale, že každý bude môcť byť zaočkovaný okamžite," povedala Merkelová na tlačovej konferencii po tzv. vakcinačnom summite. „Všetci sa však potom budú môcť zaregistrovať na termín očkovania a dostanú ho podľa (dostupných) dodávok," dodala.



Nemecko podľa Merkelovej tiež plánuje uvoľniť niektoré prísne protipandemické reštrikcie pre ľudí zaočkovaných oboma dávkami vakcín proti covidu aj pre zhruba tri milióny osôb, ktoré toto ochorenie už prekonali. Zmiernenie pravidiel pre týchto ľudí plne podporuje aj Inštitút Roberta Kocha (RKI), dodala Merkelová. Ak by však mali pre tieto skupiny platiť rovnaké výnimky ako pre negatívne testovaných, museli by sa zmeniť platné zákony o koronavírusových obmedzeniach, poznamenala.



Nemecké ministerstvo zdravotníctva aktuálne pripravuje nový certifikát, ktorý ľuďom umožní preukázať sa svojím očkovacím statusom.



Videkonferencia kancelárky a predsedov vlády spolkových krajín sa uskutočnila len niekoľko dní po tom, ako do platnosti vstúpili kontroverzné zmeny zákona o ochrane pred infekciami. Spolková vláda v Berlíne na základe nich dostala väčšie právomoci na použitie tzv. núdzovej brzdy v oblastiach s vysokou incidenciou nákazy. Voči tomuto kroku, ktorého cieľom je zamedziť nárastu prípadov nakazených, už bolo vznesených na ústavnom súde 65 žalôb.



Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo v Nemecku len niečo vyše 23 percent obyvateľov a 7,2 percenta je kompletne zaočkovaných. Pomer populácie zaočkovanej oboma dávkami je však podľa Merkelovej malý.



Od začiatku pandémie COVID-19 pred viac ako rokom v Nemecku hlásili celkovo 3,3 milióna prípadov infikovaných.