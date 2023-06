V Kolíne budú dražiť Picassov obraz Buste de femme

Kolín nad Rýnom 5. júna (TASR) - Maľba svetoznámeho maliara Pabla Picassa s názvom Buste de femme, ktorú vytvoril dva roky pred svojou smrťou, pôjde v nemeckom meste Kolín nad Rýnom do dražby. Predpokladá sa, že obraz sa vydraží za 1,5 – 2,5 milióna eur. V pondelok to napísala agentúra DPA, informuje TASR.



Podľa aukčného domu Van Ham je to po prvýkrát za uplynulých 25 rokov, čo sa dielo tohto slávneho španielskeho umelca draží práve v Nemecku.



Historici umenia tvrdia, že na maľbe sa nachádza Picassova druhá manželka Jacqueline Roqueová; obraz sa totiž pôvodne nachádzal v jej sídle. V súčasnosti patrí do súkromnej nemeckej zbierky, ktorej celková odhadovaná hodnota je desať miliónov eur. Okrem Picassovho obrazu sa v nej nachádzajú aj diela Louisa Bourgeoisa, Paula Kleea, Sigmara Polkeho, Egona Schieleho a Kurta Schwittersa.



Agentúra DPA pripomína, že Picasso, ktorý zomrel v roku 1973, vytvoril dohromady až 400 portrétov o 46 rokov mladšej Roqueovej. Bývalá obchodníčka s keramikou neskôr Picassovým deťom zakázala, aby sa zúčastnili na jeho pohrebe. Zomrela v roku 1986.