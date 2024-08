Nemecko v Litve opätovne pochovalo svojho miliónteho padlého vojaka

Kaunas 28. augusta (TASR) - Nemecko v utorok usporiadalo v litovskom meste Kaunas ceremóniu pri príležitosti opätovného pochovania milióntej nemeckej vojnovej obete od pádu železnej opony. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Nemecký zväz pre starostlivosť o vojnové hroby (Volksbund) na nemeckom vojnovom cintoríne v Kaunase pochoval pozostatky vojaka z druhej svetovej vojny Maxa Beyreuthera spolu s ďalšími 78 mŕtvymi.



Na slávnosti sa zúčastnili podpredseda VDK Detlef Fritzsch, nemeckí a litovskí zákonodarcovia, príbuzní nemeckých vojnových obetí a súčasní príslušníci armády.



Beyreuther bol identifikovaný ako miliónty nemecký vojak, ktorý bol znovu pochovaný, odkedy Volksbund po skončení studenej vojny získal prístup aj do východnej Európy.



Tento vojak sa narodil v roku 1912 v Halle an der Saale vo východnej časti dnešného Nemecka. V roku 1943 narukoval ako zdravotník do nemeckej nacistickej armády, Wehrmachtu, a padol v októbri 1944 vo veku 32 rokov.



Jeho pozostatky boli objavené minulý rok v lese pri obci Kelme na severozápade Litvy. Identifikovali ich podľa vojenskej visačky, ktorú analyzoval Spolkový archív (BArch) v Berlíne.



Fritzsch povedal, že pohreb vojaka bol "nezabudnuteľným okamihom". "Neklamné volanie po mieri, ktoré zaznieva z vojnových hrobov, nebolo nikdy také naliehavé a dôležité ako dnes," povedal Fritzsch počas prejavu na ceremónii.



Volksbund bol založená v roku 1919 s cieľom pátrať po pozostatkoch nemeckých vojakov padlých v prvej svetovej vojne a starať sa o ich hroby. V súčasnosti má na starosti vyše 830 vojenských cintorínov v 46 krajinách, kde je pochovaných približne 2,8 milióna vojnových obetí.



Pohrebné tímy každý rok exhumujú pozostatky ďalších 12.000 až 15.000 nemeckých vojakov.



Nemecko a Rusko podpísali v roku 1992 dohodu o vojnových hroboch, ktorá umožňuje exhumáciu a riadne pochovanie vojakov padlých v boji, predovšetkým v druhej svetovej vojne.