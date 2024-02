V minulom roku klesol počet vojakov Bundeswehru

Berlín 2. februára (TASR) – Nemecká armáda (Bundeswehr) mala koncom roka 2023 181.500 vojakov aj napriek výraznej snahe vlády zvýšiť ich počet. V piatok to pre agentúru DPA vyhlásilo nemecké ministerstvo obrany, informuje TASR.



Na konci roka 2022 sa počet nemeckých vojakov pohyboval na úrovni 183.050, čo je medziročný pokles o 1500. Podľa hovorkyne Bundeswehru zostáva hlavným cieľom nemeckej armády udržateľné posilnenie počtu vojakov.



Na úlohy, ktoré máme pred sebou, potrebujeme kvalifikované osoby, mužov i ženy, v dostatočnom počte, dodala hovorkyňa. Podľa nej sa demografický vývoj a sociálne zmeny prejavujú prakticky vo všetkých profesiách. Armáda však súboj so súkromným sektorom o znižujúci sa počet kvalifikovaných ľudí prehráva napriek snahe zvýšiť jej atraktivitu.



Nemecko chce zvýšiť do roku 2031 počet vojakov Bundeswehru na úroveň 203.000 osôb. Klesajúce počty vojakov vyvolali aj debatu o opätovnom zavedení brannej povinnosti alebo o prijímaní do armády aj cudzích štátnych príslušníkov. Branná povinnosť bola v roku 2011 iba pozastavená, nie zrušená.



Ruská agresia voči Ukrajine vo februári 2022 otriasla nemeckým obranným sektorom. Odvtedy sa začal zvyšovať rozpočet Bundeswehru aj snaha zlepšiť vojenskú pripravenosť krajiny.