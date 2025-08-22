Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Nemecko v najbližšom čase Palestínsky štát neuzná

.
Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.

Autor TASR
Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecko v súčasnosti nemá v pláne uznať Palestínsky štát, pretože by to podkopávalo akékoľvek snahy o dosiahnutie dvojštátneho riešenia s Izraelom. V piatok to vyhlásil hovorca nemeckej vlády, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

„Vyrokované dvojštátne riešenie zostáva našim cieľom, aj keď sa dnes zdá vzdialené... Uznanie Palestíny je pravdepodobnejšie na konci tohto procesu a takéto rozhodnutia by teraz boli skôr kontraproduktívne,“ uviedol hovorca na tlačovej konferencii.

Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny. Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko tento krok prijali v máji a júni tohto roka.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič