Nemecko v najbližšom čase Palestínsky štát neuzná
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
Autor TASR
Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecko v súčasnosti nemá v pláne uznať Palestínsky štát, pretože by to podkopávalo akékoľvek snahy o dosiahnutie dvojštátneho riešenia s Izraelom. V piatok to vyhlásil hovorca nemeckej vlády, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Vyrokované dvojštátne riešenie zostáva našim cieľom, aj keď sa dnes zdá vzdialené... Uznanie Palestíny je pravdepodobnejšie na konci tohto procesu a takéto rozhodnutia by teraz boli skôr kontraproduktívne,“ uviedol hovorca na tlačovej konferencii.
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny. Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko tento krok prijali v máji a júni tohto roka.
