Nemecko v novom zákone navrhuje vybaviť všetkých policajtov tasermi

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu pravdepodobne schváli návrh zákona, ktorý by umožnil vybaviť všetkých policajtov v krajine tasermi. Návrh predložilo ministerstvo vnútra. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



„Príslušníci bezpečnostných zložiek musia mať prístup k celej škále prostriedkov, aby mohli konať účinne a primerane,“ uvádza sa v návrhu, v ktorom sa zdôrazňuje, že použitie strelných zbraní by malo byť poslednou možnosťou.



Podľa ministra vnútra Alexandra Dobrindta by tasery mohli byť použité najmä v situáciách, keď už nie je možné zasiahnuť obuškom, avšak nie je nutné na cieľ strieľať ručnou zbraňou.



Tasery sú navrhnuté tak, aby na diaľku zasiahli cieľ elektrickým šokom spôsobujúcim bolestivé svalové kontrakcie, ktoré ho dočasne znehybnia. Napriek tomu, že väčšine ľudí nespôsobia trvalé následky, zásah taserom môže byť rizikový najmä pre ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami.