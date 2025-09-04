< sekcia Zahraničie
Nemecko v Paríži navrhne posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany
Ponuka Berlína bude podľa nemenovaného predstaviteľa podliehať trom podmienkam. Prvá z nich je, že Spojené štáty sa budú na bezpečnostných zárukách podieľať.
Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecko na štvrtkovom stretnutí koalície ochotných v Paríži navrhne posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany v rámci budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Spojenci Kyjeva sa záruky poskytnúť chystajú po uzavretí mieru s Ruskom. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním na svoj zdroj, píše TASR.
Ponuka Berlína bude podľa nemenovaného predstaviteľa podliehať trom podmienkam. Prvá z nich je, že Spojené štáty sa budú na bezpečnostných zárukách podieľať. Po druhé Nemecko požaduje, aby sa Rusko „zúčastnilo na rokovaniach“. Na záver ponuka závisí aj od konsenzu v nemeckej vládnej koalícii a podpory zo strany nemeckého parlamentu.
Zdroj tiež potvrdil informácie časopisu Der Spiegel, ktorý informoval, že Nemecko sa usiluje posilniť množstvo zbraňových systémov ukrajinskej protivzdušnej obrany a ich účinnosť o 20 percent každý rok.
Berlín by tiež mal poskytnúť vybavenie pre štyri mechanizované ukrajinské pechotné brigády vrátane stoviek bojových vozidiel pechoty, pokračovať vo výcviku ukrajinských vojakov a pracovať na posilnení vojenskej výroby medzi Ukrajinou a zvyškom Európy.
Diskusia o nasadení nemeckých jednotiek na Ukrajinu v rámci mierovej misie je podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza zatiaľ predčasná, hoci túto možnosť úplne nevylúčil. „Najdôležitejšou bezpečnostnou zárukou, ktorú momentálne môžeme poskytnúť, je dostatočná podpora ukrajinskej armády v jej úsilí brániť krajinu,“ povedal v utorok.
Takzvaná koalícia ochotných vytvorená Francúzskom a Spojeným kráľovstvom už mesiace vedie rokovania s cieľom vypracovať plány o tom, ako by mohli jednotlivé krajiny vojensky pomôcť Ukrajine, aby odradili Rusko od prípadného ďalšieho útoku po uzavretí trvalého prímeria.
Štvrtkový summit, ktorý v tejto chvíli prebieha, spoločne vedú francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Osobne sú prítomní viacerí európski lídri vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poľského premiéra Donalda Tuska alebo dánskej premiérky Mette Frederiksenovej. Niektorí lídri sa na schôdzke zúčastňujú virtuálne.
Po summite by mali predstavitelia koalície ochotných telefonovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenskyj by sa tiež mal osobne stretnúť s Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom, ktorý je na rokovaniach taktiež prítomný.
